端午節連續假期第一天，日本越洋航空鯨鯊彩繪機首航桃園機場，吸引不少航空迷前往朝聖拍攝，桃紅色鯨鯊彩繪機身搭配著櫻花點綴的圖樣，絕對是航空迷們必須收藏。（陳麒全攝）

端午節連續假期第一天，日本越洋航空鯨鯊彩繪機首航桃園機場，吸引不少航空迷前往朝聖拍攝，桃紅色鯨鯊彩繪機身搭配著櫻花點綴的圖樣，絕對是航空迷們必須收藏。（陳麒全攝）

端午節連續假期第一天，日本越洋航空鯨鯊彩繪機首航桃園機場，吸引不少航空迷前往朝聖拍攝，桃紅色鯨鯊彩繪機身搭配著櫻花點綴圖樣，是航空迷們必須收藏。

日本越洋航空的鯨鯊彩繪機22日上午7時50分抵達桃園國際機場，降落後滑行至603外機坪停放，此行是端午節連續假期的包機任務，一早就吸引不少航空迷與航空公司工作人員卡位一睹風采，班機在9時30分起飛返回沖繩，這架亮眼奪目的桃紅色鯨鯊彩繪機身搭配櫻花點綴，吸睛模樣絕對是航迷們必收藏。

日本航空台灣分公司也發布新聞稿指出，總部設於日本沖繩，隸屬於日本航空集團的JTA(Japan Transocean Air Co.Ltd.)日本越洋航空，飛航沖繩至日本本島及離島等共14條國內航線，擁有13架飛機。

日本航空台灣分公司表示，JTA繼2011年9月21日飛航沖繩台中、以及2014年1月29日飛航沖繩桃園後，這是第3度飛航台灣，也是疫後首航桃園機場，因此特別安排由JTA與沖繩美麗海水族館所共同企劃的鯨鯊彩繪機運航。

日本航空台灣分公司指出，除了22日，鯨鯊彩繪機在25日還會再度來到桃園機場，航空迷可以把握機會捕捉精彩畫面。