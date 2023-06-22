一行7人登山隊伍趁著端午連假縱走北三段能高安東軍路線，一名56歲蘇姓男山友今天卻在途中疑高山症發作，出現嘔吐、頭暈等症狀，所幸經直升機吊掛下山送醫救治後，幸無大礙。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

中央山脈縱走北三段能高安東軍路線草坡綿延，除撿能高主山、能高山南峰、光頭山、白石山及安東軍山等5座百岳，同時也會行經牛角造型的卡賀爾山。（羅亦晽攝）

一行7人登山隊伍趁著端午連假縱走北三段能高安東軍路線，一名56歲蘇姓男山友今天卻在途中出現嘔吐、頭暈等高山症症狀，經空勤總隊出動直升機後，已順利將人吊掛下山送醫救治，幸無大礙。

該登山隊伍昨天從南投屯原登山口入山，預計25日從奧萬大出來，蘇男今天上午約8時許，卻在光被八表與卡賀爾山中間，出現高山症嘔吐症狀，隊友見狀趕緊請他服用藥物，並通報消防隊請求救援。

花蓮縣消防局獲報後，隨即研擬搜救計畫，並集結救難人員，同時協請空勤總隊出動直升機協助吊掛，所幸今天山區天氣狀況良好，直升機於上午9時31分許起飛後，很快的抵達目標區，所幸蘇男當時身穿亮眼的綠色外套，救難人員發現他之後，順利的在上午10時9分許完成吊掛，並在20分鐘內抵達平地並由救護車送往慈濟醫院治療。

中央山脈縱走北三段能高安東軍路線草坡綿延，沿途還有許多高山湖泊， 不時可見水鹿成群結伴覓食、飲水，且一次可撿能高主山、能高山南峰、光頭山、白石山及安東軍山等5座百岳，及有牛角造型的卡賀爾山，被山友譽為是中央山脈稜線上最美麗的一段縱走路線。