天使球星大谷翔平再次雙刀出擊，投手丘上力拚7局，只因一支陽春炮掉1分，並送出本季次高的12次三振，但天使打擊群並不給力，遭到道奇投手連袂演出完封，終場天使0比2落敗，系列賽前2戰皆敗北收場，大谷翔平也吞下本季第3敗，打擊方面則是3打數掛蛋，連續2場沒敲出安打。

上回登板創下投滿5局單場最少三振紀錄（3K），大谷翔平馬上在這場比賽中補足，前四局就飆出8次三振，強打捕手史密斯（Will Smith）就吞下2K，但四局上遭到年度國聯MVP熱門弗里曼（Freddie Freeman）敲出陽春炮，丟掉本場唯一一分。

道奇本場比賽採用牛棚車輪戰，7名投手都能力保不失，大谷翔平首打席選進保送，並靠著隊友退進站上得點圈，但最終仍成為殘壘。3局上天使原本有著率先破蛋的機會，莫尼亞克（Mickey Moniak）敲出左外野平飛球遭接殺，三壘跑者瑞吉福（Luis Rengifo）啟動卻被觸殺在本壘前。大谷接下來的打席都敲出飛球出局，連續2場沒有出現安打。

天使打線全場只有2支安打，都出現在瑞吉福身上，毫無意外遭到完封，也浪費了大谷翔平7局12K掉1分的優質好投，更是苦吞本季第3場敗投，防禦率降為3.13。大谷近2場打擊也沒有建樹，攻擊指數跌破1以下。