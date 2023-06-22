台北市副市長李四川因6月15日市府沒派人參加「北藝、悠遊卡、教育基金釋疑，蔣市府別柯維拉」記者會，遭到民眾黨議員砲轟，李今（22）日罕見動怒，稱由於台北表演藝術中心（北藝）興建，前市府因故要賠2.3億，蔣市府為了幫前朝善後，編了追加預算送議會審查，現在卻被逼著道歉，請台北市民幫他評評理。台北市議員游淑慧指出，真正在杯葛北藝的是台北市民進黨議員，民眾黨找錯人了。

李四川今於臉書發文指出，自己是因為擔心北市府同仁在記者會遭到為難，前一天就告訴民眾黨團不參加記者會，他還提到，北藝一案賠2.3億不是蔣市府搞出來的，而是民眾黨議員老闆做的，這群人裡面甚至還有前朝的人，「我不知道誰該道歉？如果他們用昨天的嚴厲態度去監督前市府，今天怎麼還要賠那麼多錢，是誰該被監督？」

除了北藝之外，李四川說，後面還有台北流行音樂中心（北流）的案子，那未來是不是善後的人都要再幫民眾黨釋疑，不然就要向他們道歉，他強調，「我當將近40年公務員，認識我的人都知道我施政不分藍綠黨派，這事跟選舉無關，我只爭個是非。我請台北市民評評理，也幫我們市府的小公務員們說句公道話。」

國民黨台北市議員游淑慧表示，真正杯葛北藝案的是民進黨台北市議員。（資料照片）

國民黨台北市議員游淑慧稍早也到李四川發文底下留言，透露北藝須追加支付設計監造單位2.3億餘元技術服務費，是前市長柯文哲通過，蔣萬安市府幫忙編列執行，並沒有推翻，國民黨議員在議會也大多沒意見，反而是民進黨議員在議會杯葛和要求送監察院，「民眾黨議員要論辯，其實應該找民進黨議員」。

游淑慧還喊話，民眾黨要市府公務員幫忙背書，其實也是讓公務員陷入為難境界，公務員需要先被尊重、才能專業客觀執行公務，而此時他們就需要有擔當的長官來挺；游還表示，實際上相對於過去的每次政黨輪替，蔣市府對柯市府的態度算是很理性溫和。