2023天母啤酒節搭配啤酒主題周推出4款「天母特仕餐」佳餚，並融合在地特色推出7款「2023天母啤酒節」限量口味。（北市商業處提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

6月22日至7月23日起，於天母合作店家單筆消費滿200元即可獲得1張抽獎券，大獎包括雙人韓國來回機票、GOGORO VIVA PLUS等。（北市商業處提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

體驗世界啤酒文化，今夏最嗨慶典「2023天母啤酒節」登場，6月22日至7月23日，連4周於天母商圈打造德、韓、美、日啤酒主題周，還有異國風特色美食，北市商業處表示，活動串連逾天母商圈百店家，6月22日至7月23日起消費滿200元即可抽獎，大獎包括雙人韓國來回機票，邀大家來玩。

北市產發局長陳俊安表示，天母商圈有許多特色店家，北市長期輔導天母商圈，去年首度合作推出「天母啤酒節」活動，吸引逾12萬人次到訪，帶動商圈商機，今年延續且活動且更豐富精采。

陳俊安表示，歡迎民眾於6月24日至7月15日每周六分別到天母商圈的味全龍球場、新光三越、SOGO及大葉高島屋等地搶先體驗德、韓、美、日啤酒主題周活動，及7月22、23日主場天母運動公園及商圈遊逛，市集、音樂、各國啤酒及美食一次滿足。

商業處表示，「2023天母啤酒節」於6月24日在味全龍球場以德國為主題、7月1日天母新光三越是以韓國作為整體風格、7月8日天母SOGO則是呈現美國氛圍、7月15日大葉高島屋以日本浴衣季結合活動。

商業處表示，主場活動將於7月22日至23日在天母運動公園登場，邀請陳昇＆新寶島康樂隊、美秀集團等人氣歌手輪番上陣，還有7款啤酒及人氣美食進駐，美食涵蓋異國風情與在地特色，讓民眾一同受啤酒盛典。

商業處也說，除了聚集各國經典美味，更攜手雷格食堂私宴名廚楊子毅，搭配啤酒主題周獨家開發4款「天母特仕餐」佳餚，去年人氣爆棚的「天母特仕款」啤酒，今年版圖再擴大，融合在地特色推出7款「2023天母啤酒節」限量口味，歡迎民眾嚐鮮。

此外，活動也與天母在地超過100間店家合作，6月22日至7月23日起，單筆消費滿200元即可獲得1張抽獎券，大獎包括雙人韓國來回機票、GOGORO VIVA PLUS等，活動期間加入天母商圈官方LINE帳號即可取得「啤酒護照」，於特約店家消費享活動專屬優惠。

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