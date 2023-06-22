基隆市的娛樂漁船21日晚間載著十餘名釣客出海垂釣，卻意外在基隆嶼海域發現鯨鯊共游。（項彥豪提供／張志康基隆傳真）

除了鯨鯊外，近年來海龜也在基隆附近海域愈來愈常見了。（項彥豪提供／張志康基隆傳真）

隨著節氣進入夏至，不僅基隆的氣溫超過攝氏30度，海水溫度也逐漸上升。21日晚間就有釣客趁機到基隆嶼附近海域夜釣，竟然發現了有鯨鯊和海龜一起共游，釣客們生怕打擾這些不常見的老朋友，紛紛將釣竿收起，開心地高呼：「救命啊！」直說夜釣變成生態之旅了。

夜釣巧遇鯨鯊和海龜 基隆嶼船釣客開心高呼：救命啊

基隆市的鉅隆2號娛樂漁船，21日晚間帶著釣客到基隆嶼夜釣，鉅隆號船長項彥豪表示，約莫在晚間8點到9點左右，釣客發現海面有龐然大物靠近，仔細一看，赫然發現是一尾鯨鯊靠近海釣船。

釣客們看到鯨鯊都很開心，驚呼：「好大隻！」「救命啊！」「它又來了！」

一方面因為鯨鯊是保育類動物，一方面也因為在台灣近海也的確鮮少看到它的身影，項彥豪說，十餘名釣客在看到鯨鯊後，都擔心釣線及釣鉤會對它造成傷害，便收竿，讓鯨鯊能夠大快朵頤。

項彥豪說，隨著季節入夏，近日基隆海域的水溫升高，海釣船在基隆嶼海域作業時，又會開啟燈光吸引附近海中的浮游生物。隨著浮游生物聚集，以其為食的魚兒也就會聚集起來，又吸引了比較大型的魚類。

除了鯨鯊外，凌晨鉅隆2號還在基隆嶼海域看到海龜伴游，豐富的海洋生態，也讓釣客開心不已。

項彥豪指出，其實鯨鯊在基隆海域不算太多見，近幾年只看過大概5次左右。他感慨地表示，隨著鯨鯊、海龜陸續列為保育類動物，才比較容易在基隆附近海域看到這些動物的身影。

項彥豪也說，近期基隆海域的海漂垃圾又變多了，他們船隊只要發現有海漂垃圾，都會盡量清理，希望能夠避免海洋生物被廢棄的漁網纏身，或是誤食海漂垃圾。