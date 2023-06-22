端午連假來臨，台東也進入旅遊旺季，今天前往蘭嶼、綠島客輪幾乎班班客滿，整修後全新富岡港候船室首度迎接人潮。有遊客說，7位大學同學相約趕在暑假人多前先到綠島，沒想到竟然碼頭都是人，還好事先有訂票。從訂票系統顯示，約5000人湧入綠島、1000人至蘭嶼。

台東富岡港就湧入人潮，上午10時前往綠島的6艘客輪、往蘭嶼的2艘客輪幾乎都客滿，富岡港遊客爆滿。整修後全新富岡港候船室首度迎接人潮，多次從富岡港搭船前往綠島的蔡姓遊客說「一早踏入候船室相當驚訝，過去感覺像路邊的候車亭，如今像是機場等級」。

台東縣觀光協會理事長、客輪業者李數奼表示，今天會有15個船次進入綠島，6 船次進入蘭嶼，從訂票系統顯示班班客滿，逾4000多人從富岡港進入綠島，如加上從屏東後壁湖和搭飛機旅客，約5000人湧入綠島，進入蘭嶼的約1000人。

海巡署東部分署伽藍漁港安檢所長陳甲臻指出，今天上午10時前從富岡港進入綠島的客輪有6艘、進入蘭嶼的有2艘，幾乎都客滿。

台東縣政府農業處長許家豪說，富岡港台東縣離島觀光重要交通門戶，縣府為提升室內候船品質，提供前往離島居民及旅客更友善的候船設施，進行候船空間優化工程，總工程經費885萬元，提供往返旅客更友善便利的候船環境。