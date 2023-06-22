中央300億擴大租金補貼7月3日開跑，高雄市政府也喊出加碼。（高市都發局提供／楊舒婷高雄傳真）

中央300億擴大租金補貼7月3日開跑，高雄市政府也喊出加碼，運用囤房稅收入，推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼及首購住宅貸款利息補貼等措施加碼補貼，多管齊下的方式替高雄市租屋族謀福利。

高雄市都發局長吳文彥表示，去年中央300億元擴大租金補貼專案，本市共3萬5303戶獲核定，較往年戶數增加將近1倍。中央補貼專案今年更有重大變革，包含申請年齡降為18歲，以擴大照顧學生租屋族群，以及舊戶資料自動帶入免申請、新戶隨到隨辦簡化流程，預估今年戶數還會再增加，對在高雄租屋的民眾是一大福音。

吳文彥指出，除了中央300億擴大租金補貼專案，高市府更運用囤房稅收入，加碼推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼，以及首購住宅貸款利息補貼等方案加碼補貼，以減輕民眾在高雄的居住負擔，落實居住正義。增額租金補貼對象是針對設籍高雄且在高市租屋的民眾，家戶平均每人月所得介於4萬3258元至5萬467元間者（中央為4萬3258元以下），也提供租金補貼。

至於首購族購屋貸款利息補貼方面，則搭配高雄銀行預定7月1日將推出的「雄易居」首購優惠房貸方案，貸款上限800萬元，貸款期間最長30年，最高可貸8成；市府與銀行共同補助利率0.45％，市府補貼利率1碼0.25％，補貼年期3年。

吳文彥說，中央辦理300億元擴大租金補貼專案及市府運用囤房稅收的加碼補貼均開始起跑，提供高雄市民在租購住宅方面有更多元的協助，以減輕居住負擔，讓市民能夠租得起、住得好，保障更多青年與弱勢民眾基本居住權益，民眾要把握機會提出申請，多加利用政策優惠。