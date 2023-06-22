懲戒法院前院長李伯道遭指控涉嫌性騷擾女部屬，李伯道則發聲明稱從未逾矩，「如果在若干場合，確有讓她感到不適，本人感到非常抱歉與遺憾」。但此言讓當事人的先生極為憤怒，他今先在臉書揭內幕轟李伯道德不配位，隨後卻更新臉書文稱顧及太太感受，要求外界勿轉傳前1篇貼文，不過仍痛批，李伯道將性騷簡化為雙方認知上的差距，他們絕不接受，「我一定會要他誠實的面對他所做的一切錯事」。

《鏡週刊》20日踢爆李伯道性騷擾女部屬，李伯道昨(21)日發聲明提到，他5月間以健康因素請辭懲戒法院院長，強調他公職40餘年從未逾矩；該當事人如果在若干場合， 確有讓她感到不適，他感到非常抱歉與遺憾，願意坦然接受司法院公正、公平的調查，並負起應負的責任。

不過，當事人的先生今先在臉書貼文以許多例子描述李伯道在懲戒法院的言行，內容令人震驚，痛批李伯道「德不配位」，但隨後卻更新貼文換下舊文，聲稱顧及太太感受，盼外界勿轉傳該舊文。

事實上此案已 炸開。受害人20日已發出聲明指控李伯道性騷，她在聲明中表示，李伯道應該為他的不當行為負責，但那是她不願回憶的過程，對此不再多言；她會正式提出申訴。司法院則回應，將依性騷擾相關法制，啟動性平調查，若調查屬實，一定會依法懲處，絕不寬貸。

「受害夫」昨天也在臉書貼文披露事件經過。他提到李伯道今年3月間陸續4度性騷擾他老婆、性騷沒有半點模糊空間。他更透露太太很感謝司法院林輝煌秘書長，因她曾鼓起勇氣向林輝煌求救，而林陪著一同流淚，一起痛罵李伯道，還鼓勵太太提起刑事告訴，並無遮掩之意；惟當時太太盼先不要曝光。他說，《鏡週刊》踢爆此案時，太太本十分驚恐，但最後仍決定站出來說明，免得保護她的長官反而要揹上「吃案」的黑鍋。

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