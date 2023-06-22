端午節連續假期22日正式開始，基隆市的台2丙線（即基福公路）為北北基往來全國知名觀光景點平溪、福隆的必經道路，將有大量返鄉及出遊車潮湧現。對此基隆市警局表示，為避免交通壅塞，特別提出改繞行暖暖運動公園至碇內再接源遠路的替代路線，供民眾參考，避免回堵浪費假日美好時光。

市警局指出，由於以往假期許多遊客會從基福公路走暖暖市區，但由於該路段路幅不寬，且沿路多店家，容易形成回堵。

因此，市警局建議從基福公路往暖暖的用路人，可從東碇路口右轉往暖暖運動公園方向直行，至源遠路152巷左轉後直行，最後在源遠路口左轉直行，即可接回暖暖交流道上國道一號前往台北。

市警局強調，為強化假期行車動線順暢，除會調整重要路口號誌秒數，運用科技數據智慧疏導外，也成立連假交通應變中心，全天候透過即時影像監看現場車流，若有壅塞情事，「交通快速應變部隊」員警立即騎乘機車於該路段機動疏處，降低車流因交通事故回堵情形。

市警局呼籲，民眾行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，避免車禍發生，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「省道即時路況 APP」，提前觀察道路即時影像，掌握路況、開心出遊。