輔開幕不到1年的高雄市楠梓區右昌公共托嬰中心，陸續發生5件不當對待幼童之事，高雄市政府社會局表示，公托已獲得較多資源理應更專業妥適照顧幼兒，但該公托卻接連發生事件，顯見主管人員疏於管理督導，危機處理能力不足，社會局已主動終止契約。

高雄市議員白喬茵日前在市議會質詢時指出，右昌公托去年8月開幕，至今已發生多起不當照顧情形；從6月15日開始接連接到右昌公托各式各樣照顧不當的投訴，1人紅屁股臀部潰爛、1人夾手、2人壓腿投訴，還有1人在家出現咆哮舉止，說「老師打打」，希望社會局儘早介入關心，該懲罰就懲罰、該改善就改善，還給家長跟孩子一個安全的托育環境。

高雄市社會局表示，有關高市右昌公托家長陳情的不當照顧行為，社會局同樣無法容忍，於6月17日已發文要求立即改善，即派社工啟動進行調查，20日並會同專家討論事件對兒少身心健康之影響。

社會局指出，經社會局家防中心調查，機構疏於管理接連發生收托兒童未妥適照顧情事，社會局已命依法限期改善，但審認公托已獲得較多資源理應更專業妥適照顧幼兒，該公托接連發生事件，顯見主管人員疏於管理督導，對事件危機處理能力不足，社會局21日主動向承辦單位提出終止契約要求。

對事件托育人員社會局也要求依勞基法予以資遣，社會局將儘速尋求團隊接手右昌公托，在交接的過渡期仍將積極督導服務品質，幼兒仍可持續送托。

至於該會經營或相關的其他公托機構，經查並無照顧不當之情事，將加強查察，確保照顧品質。右昌公托如有欲退托之幼兒，社會局將協助轉介到合格之托育機構、準公托嬰中心或準公共保母。

社會局長謝琍琍表示，加強公托中心的照顧管理，17日起已派員至所有公托機構53家，就托育照顧比、照顧行為、環境衛生、設施設置等完成稽查，未有異狀，後續持續加強稽查，強化托育服務並落實照顧行為，讓孩童家長們都能安心。