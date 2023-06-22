日前有民進黨新北市議員透過社群平台針對餵毒案發表言論，指稱「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥。」，遭社群平台認證是「不實資訊。已經過獨立查證機構審查。」；對此國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今(22)日強調，餵藥案一發生，就不斷遭到造謠抹黑，直指民進黨總統參選人、副總統賴清德正是幕後推手。

侯友宜表示，自從餵藥案發生，這些掩蓋案情、巴比妥等相關的是是非非，都是一種造謠抹黑，不僅讓家長、幼童不安心，更造成幼教老師跟家長的對立；侯友宜更直指賴清德是幕後推手，痛批賴的發言人出來造謠講不實的言論，到現在為止也沒有說半句抱歉的話。

他指出，事實很清楚，相信最後司法真相調查出來，用科學驗證的方式，來告訴全國民眾真相是甚麼，「你現在講的都是不對的，很多專家都說過，你還繼續講」；侯友宜強調，民進黨在這段時間裡都在做假消息、攻擊特定參選人，包括賴清德、民進黨民代全部都在抹黑，等到最後真相出來，「你怎麼樣向全國民眾做交代」。