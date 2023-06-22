如何辨別石虎，特生中心說每隻石虎耳後都有黑底白斑。（翻攝石虎保育大使阿虎加油／吳建輝彰化傳真）

石虎眼窩內側有２條延伸到額頭的白線。（翻攝石虎保育大使阿虎加油／吳建輝彰化傳真）

石虎身上為黑褐色「塊狀」斑。（翻攝石虎保育大使阿虎加油／吳建輝彰化傳真）

石虎保育再掀關注！彰化鹿港驚傳石虎遭路殺，熱心民眾通知禮儀公司協助，送到南投集集特有生物研究保育中心，中心主任楊嘉棟證實，經獸醫師檢傷初步判斷為路殺，是一隻剛成年的公石虎，體重約4.5公斤，剛長大開始要拓展領域，他說彰化並非首次發生石虎路殺，研判是沿著溪床走到鹿港，呼籲大家能更重視石虎保育。

這起路殺案件發生在21日晚間鹿港媽祖大道，當晚民眾黃郁涵經過鹿港大道時，發現路旁被路殺的貓咪，沒想到通知寵物禮儀公司到場後，竟發現是石虎，她說當時看花色就覺得奇怪，沒想到真的是石虎，讓她更震驚的是沒想到鹿港也有石虎。

楊嘉棟表示，過去彰化沿海地區石虎路殺就有零星個案，因為石虎是一個移動能力很強的動物，觀察過去野放紀錄，隨便都移動幾十公里，發現石虎移動會利用溪流、河床，就像他們的高速公路，能夠快速移動，因此可能沿著溪流跑到出海口去。

楊嘉棟強調，石虎棲息在淺山及平地，與人類重疊很高，八卦山附近也有石虎群，甚至南投市區也有，對於石虎的保育需要社會更多的關懷，如何更友善的去幫助他們，包括溪流的開發與整治，如何適度的保存，增加石虎棲息等，都是值得我們去思考跟努力。

縣府農業處表示，過去彰化石虎路殺從2017年開始就有，平均一年1隻，今年則有4隻，為了保護石虎，縣府已爭取明年納入生態服務給付，提供民眾協助監測、通報等獎勵，至於未來是否規畫保護區，甚至訂定自治條例等，都是縣府未來努力的目標。