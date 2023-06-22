陳零九新歌〈只有你的派對〉MV遠赴美國LA拍攝，除了租敞篷車到沙漠上取景，混血女主角也是在當地尋找，混血辣模身穿中空洋裝展露性感身材，並用雙手勾著陳零九進行情感交流。而陳零九分享拍攝過程意外插曲，因長途駕駛著敞篷車從洛杉磯往拉斯維加斯，高溫下竟中暑，拍攝工作一度全部停擺，所幸有驚無險。
陳零九第9張個人創作專輯《Sing to L9VE》旅途從冰島奔向美國，先赴冰島取景〈Sing to Me〉MV，接著又到美國拍攝〈只有你的派對〉MV，在當地有了全新不同的心情感受笑稱：「走在街頭就能感受到當地的自由熱情。」
陳零九此次攜手派偉俊創作新專輯《Sing to L9VE》第三波主打歌曲〈只有你的派對〉，把美國的熱情奔放及對愛的信仰轉化成詞曲，自由歡快的節奏呈現出派對的趣味，透過「Don’t want another party，我只想住進你的心窩」、「想給你依賴，全部的疼愛」等歌詞，傳達愛上一個人的真誠決心。
顯少挑戰大膽舞曲風格的他，也在MV中難得詮釋party boy隨歌起舞，魅力指數飆升不斷放電，期望〈只有你的派對〉成今夏派對嗨場必備舞曲。
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