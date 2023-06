陳零九與混血辣模拍攝〈只有你的派對〉MV。(滾石唱片提供)

陳零九新歌〈只有你的派對〉MV遠赴美國LA拍攝,除了租敞篷車到沙漠上取景,混血女主角也是在當地尋找,混血辣模身穿中空洋裝展露性感身材,並用雙手勾著陳零九進行情感交流。而陳零九分享拍攝過程意外插曲,因長途駕駛著敞篷車從洛杉磯往拉斯維加斯,高溫下竟中暑,拍攝工作一度全部停擺,所幸有驚無險。

陳零九第9張個人創作專輯《Sing to L9VE》旅途從冰島奔向美國,先赴冰島取景〈Sing to Me〉MV,接著又到美國拍攝〈只有你的派對〉MV,在當地有了全新不同的心情感受笑稱:「走在街頭就能感受到當地的自由熱情。」

陳零九此次攜手派偉俊創作新專輯《Sing to L9VE》第三波主打歌曲〈只有你的派對〉,把美國的熱情奔放及對愛的信仰轉化成詞曲,自由歡快的節奏呈現出派對的趣味,透過「Don’t want another party,我只想住進你的心窩」、「想給你依賴,全部的疼愛」等歌詞,傳達愛上一個人的真誠決心。

顯少挑戰大膽舞曲風格的他,也在MV中難得詮釋party boy隨歌起舞,魅力指數飆升不斷放電,期望〈只有你的派對〉成今夏派對嗨場必備舞曲。