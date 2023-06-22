國防部今（22日）中午表示，一艘美海岸防衛隊艦船今通過台灣海峽，由南向北執行「自由航行」任務；過程中國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

真戰力強！空官女畢業生一拳打飛「將軍帽」親曝：差點腿軟跪下
共軍南海「1舉動」太可怕？前海軍艦長嚇壞：太平島廢了
這艘大陸潛艦離台灣非常近 前艦長爆出「它」的位置

#海岸防衛隊 #艦船 #國防部 #自由航行 #台海