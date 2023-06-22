美海岸防衛隊艦船通過台海 國防部：執行「自由航行」任務 12:572023/06/22 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美海岸防衛隊艦船通過台海，國防部：執行「自由航行」任務。（圖／美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（22日）中午表示，一艘美海岸防衛隊艦船今通過台灣海峽，由南向北執行「自由航行」任務；過程中國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。 真戰力強！空官女畢業生一拳打飛「將軍帽」親曝：差點腿軟跪下 共軍南海「1舉動」太可怕？前海軍艦長嚇壞：太平島廢了 這艘大陸潛艦離台灣非常近 前艦長爆出「它」的位置 #海岸防衛隊 #艦船 #國防部 #自由航行 #台海 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄總統預告部署「薩爾馬特洲際飛彈」 可搭載逾10個核彈頭 12:092023/06/22 國際 陸山東號航母編隊再穿越台海 前大使：具體目標是「它」 00:052023/06/22 政治 端午連假綠島船班滿 台東富岡漁港湧人潮 12:362023/06/22 生活 體驗德、韓、美、日異國酒 天母啤酒節今開跑 12:282023/06/22 生活 連假首日國道北、中都會區壅塞 部分路段紫爆 09:572023/06/22 生活 結合藝術與運動競技 新北城市藝術節6月30日登場 11:402023/06/22 生活 恐危及美航母 前大使驚爆：陸「這戰機」 讓美國很頭痛 07:502023/06/22 政治 AIT主席：台海和平穩定攸關全球 非只有美國 03:182023/06/22 國際 與時間賽跑救人 探索鐵達尼號潛水器氧氣存量剩不到20小時 03:182023/06/22 國際 影》與F16合體 美轟炸機首降這陸後院 時機太巧合 09:142023/06/22 軍事 夜釣巧遇鯨鯊和海龜 基隆嶼船釣客開心高呼：救命啊 12:432023/06/22 生活 義大利軍艦至印太訓練巡邏 支持台海維持現狀 10:082023/06/22 國際 布林肯結束北京行隔天 美巡防艦穿越台灣海峽 12:092023/06/22 國際 端午連假凌晨就塞爆！國道「整條發亮 」網哀號 07:342023/06/22 生活 氧氣剩7小時！鐵達尼潛水器致命魔王是「它」 富豪恐遇駭人情況 12:202023/06/22 國際 鐵達尼潛水器失蹤海域傳來更多「噪音」！專家曝可能來源 09:392023/06/22 國際 在華歐企：對中國的商業信心跌至史上最低 10:492023/06/22 兩岸 李強抵巴黎 盼擴大雙向開放打造更具韌性產供鏈 08:432023/06/22 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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