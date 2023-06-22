歐洲聯盟成員國支持針對俄羅斯展開新一輪制裁方案，方案包含打擊規避制裁的機構和個人名單。這是歐盟自俄羅斯總統普丁發起戰爭以來，推出的第11輪對俄制裁，其中包括禁止多項商品過境俄羅斯，以及打擊沒有盡力防止俄羅斯規避歐盟制裁的第三國。

據星國《聯合早報》援引美國財經媒體報導，根據歐盟輪值主席國瑞典宣布的歐盟成員協議內容，新制裁的主要目的在於查缺補漏，解決規避制裁的問題。因為這關係到莫斯科通過他國採購違禁技術，並最終用於對烏克蘭戰爭的能力，這些國家包括阿拉伯聯合大公國、亞美尼亞、哈薩克以及其他中亞國家。

按新機制，歐盟國家在外交努力失敗的情況下，有權針對第三國推出限制關鍵出口的措施。報導指出，歐盟大使已批准上述制裁方案，現需獲歐盟成員國的正式簽署才能正式通過和生效。在此過程中，一些細節最終可能仍會有調整，措施預計在周五（23日）生效。

根據最新草案，在北京方面保證會解決相關問題之後，歐盟取消了對5家中國公司的貿易限制計劃，這些公司據稱向俄羅斯公司提供了違禁技術；3家據稱由俄羅斯控制的香港公司也在名單上。制裁名單將新增數十名個人和實體。