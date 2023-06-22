雲林縣土庫鎮水牛安養中心去年5月啟用，目前飼養9歲「安心」、14歲「阿樂」2頭水牛，以販售自然農法的「回鄉米」有機米籌措營運經費，為讓更多年邁水牛得以安養天年，負責人林家良向農政單位申請擴大飼養規模，本月核准共可飼養12頭牛，持續推動水牛文化，讓更多老水牛免於被宰殺的命運。

今年40歲的林家良，9年前從外縣市回雲林老家土庫鎮種稻，5年前在友人請託下安養第1頭年邁水牛，因沒有適合場所，只能先綁在自家門前，但多次發生牛隻脫逃情況，因此決定設置水牛安養中心，經過4年多的籌備，總算於去年5月13日正式啟用。

林家良表示，目前全台僅剩100多頭農務水牛，水牛曾是台灣農業重要的勞動力，但隨著農業機械化，水牛逐漸被取代，目前只剩下少數老一輩農民還在以水牛耕種，水牛年邁後老農捨不得宰殺，將水牛養在家裡，但照顧水牛須花費不少體力、精神與金錢，老農無力負擔，只能送到安養中心。

林家良說，目前台灣僅台南、彰化設有公營老牛安養中心，不少老農希望老牛能就近受到照料，以便隨時探望「老伙伴」，因此他才會想擴大安養中心規模，擬定計畫書向雲林縣政府申請，原本希望能飼養6頭，沒想到核准飼養12頭。

林家良指出，雲林為農業大縣，水牛對雲林農業付出一輩子的貢獻，晚年不應遭到被宰殺的命運，因此也藉由安養中心推動生命教育，開放供民眾參觀、餵食，並與學校合作，訴說水牛文化的種種，讓更多人一起來關心水牛。

為更多元讓民眾了解水牛，林家良在文化部協助下，改造閒置廚房成為「牛牛放輕鬆食研所」，將以研發手作雲林農產品為主，打造「食農與教育」場域。