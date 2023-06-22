新北市每學期都會頒發原住民優秀獎學金及特殊才藝獎學金，達觀國中小國小部阿美族學生章致開，面對家庭環境弱勢、從未放棄努力，勤奮好學，還積極參加校內田徑隊及角力隊，並期許自己未來成為一名優秀的體育選手，獲頒獎學金。

教育局長張明文表示，新北市每學期都會頒發原住民優秀獎學金及特殊才藝獎學金，鼓勵孩子努力向上、發展特殊才藝，以自身的原住民文化或長才為榮，各領域中嶄露頭角。111學年度第2學期國小有610位、國高中546位，共1156位原住民學生獲獎，共計頒發518萬元獎學金。

莒光國小學生林于軒熱愛學習撒奇萊雅族母語，因此開啟了與父母的深度連結。為了參加母語朗讀，于軒在學校認真學習母語拼音，在家則向父親請益，逐字確認發音，再轉譯相關文字。

短短兩個月暑假，透過父親情境的加強，再聆聽母語老師提供的音檔，便學會唸讀母語比賽朗讀篇章內容，最後在新北市語文競賽撒奇萊雅語市賽榮獲第二名，還一舉拿下全國語文競賽優選的佳績，也獲得新北市政府原住民學生特殊才藝獎學金的鼓勵，這些都是他持續學習母語的助力與動力 ◦

達觀國中小國小部阿美族學生章致開，面對家庭環境弱勢、從未放棄努力，在學業上積極樂觀、勤奮好學，還積極參加校內田徑隊及角力隊，勇於接受各項挑戰，在訓練過程中，總是主動認真地完成教練指定的訓練項目，即使訓練過程不怕辛苦，堅持反覆的練習，展現優異的運動表現，更期許自己，未來成為一名優秀的體育選手。

秀朗國小平地阿美族學生蔡晏慈是位負責任的小老師，總是主動幫老師聯繫各項作業及收簿本，在課堂上學習態度積極認真。在藝術領域很有天分且具興趣，繪畫和勞作都被老師稱讚，能獲得新北市政府原住民學生學業優秀獎學金，自己將運用更多課餘時間精進自己，持續鑽研與探索藝術。

教育局表示，新北市重視原住民各領域人才的培育、語言文化的延續，每年除頒發獎助學金，更積極培養原住民體育運動選手、族語教學及文化傳承、產業技能培訓與就業能力，不僅要讓原住民學生擁有優異的競爭力，在未來亦能成為社會及原鄉部落的中流砥柱。

原住民學生新北市美術館獎學金莒光國小秀朗國小