《一直一直都很喜歡你》吳念軒咬蘋果找到真愛！（原創娛樂提供）

青春愛情電影《一直一直都很喜歡你》由台灣新生代導演吳家凱首執導演筒，集合吳念軒、周依然領銜主演，金獎影后吳彥姝特別演出，打造首部長片青春系愛情力作，預告中可見吳念軒和周依然兩人愛戀彼此，卻有話不敢說的青澀模樣，而因「一封手寫信」才開始拉近彼此間的距離。在一次周依然遇到凶神惡煞時，吳念軒「敲破酒瓶」，勇敢地不顧一切豁出生命只為了保護一個喜歡自己的女生，青春熱血且真情的模樣打動被保護的周依然，於是她更加決定要大膽追逐愛情，但卻也因為某「因素」讓吳念軒面臨選擇危機。

在《紅衣小女孩2》中飾演「虎爺」爆紅的吳念軒，在新片《一直一直都很喜歡你》飾演一位來自台北的大學生顧彬，因幫女主角童知了（周依然 飾）的指導教授（吳彥姝 飾）找尋當年心上人寄來的黑膠唱片，與童知了感情逐漸升溫。導演吳家凱透漏片中有段去跳蚤市場抓拍兩人尋找黑膠唱片的畫面，是採取真實拍攝，沒有事先排練，結果在跟拍的過程中，吳念軒真的找到鄧麗君《我只在乎你》的二手唱片，導演甚至感動的說：「有種冥冥之中鄧麗君也在保佑劇組的感覺！」現場驚喜連連，另外還有一場是吳念軒和周依然第一次近距離接觸，為了想要立柱「大男孩」的人設，討論很多呈現方式，結果被吳念軒一個即興演出「咬女主角的蘋果」的鏡頭完成，意外的臨場反應讓導演大讚「非常滿意！」

電影描述獸醫系大四女生童知了（周依然 飾），暗戀著來自台北的園藝系男生顧彬（吳念軒 飾）。始終沒有勇氣告白的她，四年來用一封封從未寄出的信記錄著這段少女心事。臨近畢業，一次意想不到的誤寄，讓顧彬誤會童知了喜歡著自己的好友周含笑，她的生活因此陷入了天翻地覆的混亂之中。不過，在這段充滿誤解的青春裡，隱瞞著秘密、無法告白的其實不只她一人…。畢業將近，她是選擇將秘密留在青春裡，還是勇敢說出那句「我一直一直都很喜歡你」呢？一段橫跨廣州與台北兩座城市、兩個時代的故事，究竟是否能有個美好的結局？《一直一直都很喜歡你》將於6月30日在台上映。