端午連假首日，高雄市湖內區某套房內驚傳女屍，由於附近鄰居聞到惡臭向警消報案，警消破門進入，發現59歲的洪姓女子躺在自有套房地上床鋪旁，身軀呈現黑狀，經偵查隊鑑識人員現場勘查無外力所為，門鎖未遭破壞，無打鬥痕跡，初步排除他殺，真正死因將報請檢察官勘驗。
警方表示，洪女戶籍在新北市，一人獨居住在高雄，研判是在湖內區工作，已經通知家屬南下處理後事，初步判斷洪女應是病逝，不過真正死因仍待法醫相驗才能知曉。
端午連假首日，高雄市湖內區某套房內驚傳女屍，由於附近鄰居聞到惡臭向警消報案，警消破門進入，發現59歲的洪姓女子躺在自有套房地上床鋪旁，身軀呈現黑狀，經偵查隊鑑識人員現場勘查無外力所為，門鎖未遭破壞，無打鬥痕跡，初步排除他殺，真正死因將報請檢察官勘驗。
警方表示，洪女戶籍在新北市，一人獨居住在高雄，研判是在湖內區工作，已經通知家屬南下處理後事，初步判斷洪女應是病逝，不過真正死因仍待法醫相驗才能知曉。
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