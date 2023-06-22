7年級生是網友公認最苦命的族群，一名網友在批踢踢PO文表示，讀書時沒有補助學費，出社會薪水僅22K，且房子貴到爆，大多人都買不起，直呼「7年級是不是韭菜之霸啊？」這篇文章釣出一堆7年級生，大家紛紛哀號「7年級就是負責出錢的啊，最韭世代」、「7年級就是來善後的底層」。

一名網友在批踢踢發文感嘆「為什麼7年級什麼補助都沒有？」目前還領不到老農年金，念書的時候沒有補助學費，打疫苗也是長者優先，出社會薪水只有22K，房價貴到爆，大多數人都買不起房，只能當「無殼蝸牛」。

原PO提到，7年級有超過一半的人未婚，「連基本的結婚都無法，人生根本停滯，這一屆真的很扯，有結婚的小孩已經讀小學了；沒結婚的40幾歲了還在租房，一人飽全家飽，這一層差距超大，根本地獄，看盡人生百態那種蒼涼，很殘酷。」

這篇發文釣出許多7年級生，「現在只能做功德看別人拿補助」、「對啊，為什麼沒有中年受薪階層補助」、「29歲以下有青年就業補助，45歲以上有中高齡就業補助，完美錯開7年級」、「最慘一代」。

還有網友大嘆「負責繳稅就好」、「7年級就是來善後的底層」、「在職場被5、6年級壓榨，被8、9年級嗆。」