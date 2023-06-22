【全程字幕】陳玉珍提防磚條款！「民調不能低於15％」 侯友宜有信心這樣說

日前有國民黨立委參選人表態，有意邀民眾黨總統參選人柯文哲站台，遭黨內炮轟、要求黨紀處分，更傳出國民黨內擬禁止他黨站台輔選，外界關心是否會影響「藍白合」的發展，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，黨一定一定會堅持自己的步伐，自己身為總統參選人更會以毅力、耐力以及最重要的持續力，全力以赴贏得最後的勝利。

侯友宜直言自己出來參選、接受黨的徵召只有一個目的，能夠為國家、為人民做更多的事，以民為天，所以國家人民才是最重要的努力方向。

「自己身為參選人要堅定信心」，侯友宜強調，大家團結合作，以毅力、耐力與最重要的持續力，永不放棄、全力以赴贏得最後的勝利。

針對媒體指出近期砲火猛攻柯文哲，侯友宜則說，面對柯文哲的語言，與他以前說過、做過的事，自己不過實話實說，是非分清楚而已；另外有媒體提問稱柯文哲是否為中共在台代理人，侯友宜聞言先嘆了一口氣，直言自己一直覺得平時言行要一致，做所該做的事、負所該負的責任，「我們做我們自己才是最重要」。