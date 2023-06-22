澎湖縣端午龍舟競賽今（22）日上午在馬公第三漁港熱鬧登場，計有28支隊伍近900名選手競逐。而且不止旅外同鄉會組隊返鄉參加，連在澎的外籍教師和學生也組隊，一起感受台灣端午佳節的氣氛。

澎湖縣長陳光復除親自到場為選手加油外，也表示划龍舟比賽是凝聚團隊力量與培養良好的合作精神，期許所有參賽隊伍展現同舟共濟及齊心協力團隊默契，祝福各隊旗開得勝，奮力向前划出佳績。

今年共有28支隊伍報名，其中公開組6隊、男女混合組12隊、長青組6隊、聯誼組4隊，參賽人數近900人，報名可說相當踴躍。

開幕典禮由嵵裡國小鼓陣表演揭開序幕，並由即將退些的尖山發電廠長歐致誠代表運動員宣誓，包括副議長藍凱元等議員、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲、馬公市長黃健忠、西嶼鄉長李添進、七美鄉長呂啓俊也都到場為選手們加油。

龍舟賽事在陳光復鳴槍後，首先登場的是聯誼組，由縣府、議會、高雄市同鄉會及北澎同鄉會報名參加，縣府團隊由副縣長林皆興率領縣府參議及主管同仁參賽；議會則由副議長藍凱元領軍，由於本屆議會有不少年輕議員，因此體力旺盛，鳴槍後便以相當長的領先距離與北澎同鄉會拉開差距，最終並贏得聯誼組冠軍。

現場另安排端陽午時豎蛋活動、並於國際廣場舉辦「歌聲滿西瀛」歌唱大賽、國中小學生寫生比賽及幼兒園以下風箏彩繪活動，吸引許多鄉親到場感受濃厚端午節氣氛。