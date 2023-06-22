民眾黨主席、2024參選人柯文哲14日下午到嘉義女中演講，事後一段約5分鐘的影片PO上網後近來造成瘋傳，不到一個禮拜觀看數就逼近百萬，更加助長柯聲勢。由於藍綠總統參選人侯友宜、賴清德網路聲量都大輸柯，外界建言不斷，而柯在影片中則曝光他對網路宣傳的理解，直言一支影片超過10分鐘就沒人看了；同時還自爆人生中最大的壓力不是台北市議員王世堅，而是失敗：宣布病人死亡。

在該影片中，有學生詢問柯文哲為什麼會出來選台北市長？柯回應，自己當過17年台大外科加護病房主任，每天就看人抬進來、抬出去，面對不可知世界的壓力，本來就比一般人強，「動作很慢當外科一定不行，沒有耐性去當復健科也不行，美術考不及格要去當整形外科，那一定很可怕。」

柯文哲也曝光自己對網路時代的了解，最早是部落格，但部落格要寫好幾頁，後來變Facebook，內容就短短的，而到了Youtube時代，自己2、3年前發現，Youtube超過十分鐘大家就不看了。至於現在流行的短影片抖音，柯文哲提到，台灣人一天平均看50到60分鐘，每部片大概60秒，一天大概看50幾片。

除此，柯文哲還在演講中分享，自己碰過最大的壓力不是王世堅，而是當醫生時「宣布死亡」，他強調這一關是很難的，並稱其實最難接受病人死亡的是醫生，因為病人自己昏迷不知道，家屬看醫生怎麼跟他講「如果醫生說，還有得拚，我們拚拚看，家屬就拚了；如果說拖延下去也是痛苦，家屬就會把不實施心肺復甦術簽一簽」。柯坦承，最難騙的就是醫生自己，因此我們當醫生最大的失敗就是病人的死亡，唯有做到「盡力」、「問心無愧」。

另對於學生提問，「如果人生可以重來，你會想要直接去從政嗎？」柯文哲說不會。但稱人生是單行道，從來不會知道當時選一條路會怎樣，且知道了也沒有用，因為已經走過去了，所以向前看就對了。

因侯友宜近來在數次民調中落居第三，被柯明顯超越，藍營許多人皆認為侯應儘速加強「空戰」，營造人氣，另如郭正亮等不少名嘴近來也都以柯文哲此片為例提醒侯，團隊網路文宣必須急起直追，讓此部片話題不斷。