全球缺晶片，進而導致日本交通神卡「西瓜卡（Suica）」暫停販售，一名網友發文賣西瓜卡，一張空卡要價台幣500元，讓不少網友看了咋舌，因為在日本購入該卡片的原價為500日圓（約台幣110元），西瓜卡過海來台一下子變成原價的5倍。因此不少人大呼，日幣改台幣賣，這根本是暴利。

一名網友近日在臉書社團《內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團》上發文表示，要販售全新的日本交通卡西瓜卡，6月4日才剛從日本東京帶回來，2張一組售1000元台幣，有興趣可以私訊，數量有限，只有20組。

貼文引起網友討論，不少人留言撻伐原PO根本是暴利，「日幣直接改台幣賣，好扯」、「一張500台幣，很誇張」、「手機就有免費版可以下載」、「手機就能處理了！1000元省下來吃好吃的」、「這個價格很誇張」。

另有網友說，雖然因為缺晶片的緣故，日本暫停販售西瓜卡，但是如果有iPhone手機可以直接下載手機版的卡片使用，而且就算真的很想要實體卡，日本一張卡才賣500日圓（約台幣110元），原PO的價格實在有點誇張。對此，原PO也在留言處回應說，因為卡片停售了，半年之內只會越來越貴，當然有iPhone的人是不用擔心的。

而西瓜卡傳出停售的消息以後，網路上出現不少販售西瓜卡的消息，而且價格都不便宜，蝦皮上甚至有賣家將空卡以台幣600元的高價出售，較原價漲5倍，非常驚人。