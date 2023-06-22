台科大設計系碩二同學徐世謙、謝宗宜獲獎作品〈大風天〉（The Windy Day）鏡頭截圖。（台科大提供）

「紐約藝術指導協會年度獎」學生獎近日公布得獎結果，台灣科技大學共獲一金、一銀、三優選的佳績，名次位居全球第9、亞太區冠軍，其中設計系碩二生徐世謙、謝宗宜共同創作的〈大風天〉（The Windy Day）獲頒動畫類金獎及影像片頭類優選獎。而動畫類獎項全球僅頒發10座金獎，更屬難得。

以繪本質樸的手工感呈現的數位影片〈大風天〉，將1秒24格的動畫幀率降到12格，更刻意以晃動感創造真實攝影氛圍。內容講述颳著大風的午後，一群孩子放風箏的過程，面對失去和時間流逝所產生的矛盾，從拒絕接受、彼此爭執，接著眼見失去，然後發現新的視野，面對人生下個階段的故事。

謝宗宜表示，作品正式著手製作過程約4個月，期間謝宗宜因獲選教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫，正在美國南加大接受1年的參訪培訓，他與徐世謙同時與台科大蕭勝文老師及南加大兩位教授Mike Patterson、Candace Reckinger討論，跨國跨校合作，克服異地同步化及時差問題，而後半2個月徐世謙入伍服役，只能在周末放假時繼續完成作品，困難度更是加倍。

徐世謙指出，〈大風天〉是大約1分鐘的開場前導片，積極參加競賽獲獎是為了籌措製作正片費用的策略性步驟。兩人認為動畫正片不只需要時間籌備，更需要經費支持，獲獎是申請經費補助的重要成績。而紐約藝術指導協會年度獎的學生獎相對於動畫完整度，更著重在設計性，因此投其所好的策略性投件參賽。

徐世謙、謝宗宜都是二度獲得這座獎項，他們在2021年各自分別拿下金獎跟銀獎。這次會一起合作，因為兩人都獲選教育部藝術與設計菁英海外培訓計畫，徐世謙2021年到加拿大雪萊頓技術學院就讀，而謝宗宜2022年選擇到美國南加大。他們深刻瞭解動畫創作分工細膩，不能單打獨鬥，需要團隊協力，因此這次一起分工合作，再創佳績。

提到對設計後進的建議，謝宗宜認為，市場不能決定作品的價值，創作者要喜歡自己的作品，勿忘初心。徐世謙則是強調，由於創作者常會中途迷失方向，因此反而要詳加規劃策略，並訂定明確目標，才能繼續精進。

「紐約藝術指導協會年度獎」（New York Art Directors Club Annual Awards）由全球性非營利性組織「The One Club for Creativity」於1921年發起，教育部認定為獎勵國際競賽綜合設計類第一等。