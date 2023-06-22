桃園大園有隻小貓受困機車車廂內，警方聯繫車主及機車行人員前來拆解車廂，順利將小貓救出。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園警分局大園派出所員警，昨晚巡邏時接獲報案，有隻小貓受困機車車廂內，警方聯繫車主及機車行人員前來拆解車廂，順利將小貓救出，報案的女童看見小貓可愛的模樣，當場決定認養，讓小貓不再四處流浪。

大園警方指出，大園派出所警員姜彣勳、賴沛誠21日晚間9時許，巡邏行經中正東路一間生活百貨門口，看見一名女童在路邊招手，示意警方靠近，員警見狀立即上前關懷詢問。

女童表示，她聽到路邊傳來微弱貓叫聲，循聲音尋找，發現有小貓卡在機車車廂與後輪的縫隙間出不來，擔心小貓安全，請警方幫忙救援。員警查看後確認無法直接將其救出，便聯繫車主到場，並在車主同意下，請機車行人員將車廂拆下，順利將小貓救出來。

小貓被救出後仍焦躁不安地發出叫聲，女童看見虛弱的小貓，隨即將她抱入懷中安撫，並當場決定認養，在旁做生意的女童母親也感謝警方的熱心幫忙，讓她們家中多了一個可愛的新成員。