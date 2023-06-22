台北電影節公開表單1，學生對工作坊說的話。（北影提供）

台北電影節公開表單2，課程內容建議.。（北影提供）

台北電影節公開表單3，上課方式及想法。（北影提供）

曾入圍金鐘獎的演員黃舒湄，爆去年參加台北電影節的演員工作坊，被台北電影節主席、課堂導師易智言導演霸凌，對此台北電影節給出聲明與課後問券，聲明中寫道：「台北電影節的『演員工作坊－進階培訓課程』是無償提供給演員進修表演方法的課程。授課老師在公開課堂中的嚴謹教學，對每位學員都一視同仁。每位導師有各自的教學方式與風格，台北電影節一向予以尊重。」

而黃舒湄的臉書發文針對台北電影節提到幾點，首先希望台北電影節公開課程錄影並給出說明，否則有可能會走法律途徑、發起聯合訴訟，對此台北電影節表示：「演員工作坊上課沒有全程錄影，只有在過程中為了結案，拍攝部分上課片段，如有需要，此一部分亦可提供。」

再來黃舒湄提到沒收到報名參與今年首映的回覆，台北電影節則表示：「按照慣例，台北電影節開幕片邀請所有參與今年北影相關活動的貴賓參加，包括『演員工作坊－進階培訓課程』的所有學員，黃舒湄小姐的電子票券已於6月20日16點24分寄出。」

台北電影節的每一個活動都會在結束後做問券調查，以此根據來調整日後的活動設計，今也附上相關問卷截圖，「日後如有學員反應不適，我們會加強關注課程狀況，希望所有學員都能愉快地在表演路上精進。」

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