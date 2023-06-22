高通表示，此解決方案也專為適配器(dongle)和轉接器支援最新LE Audio Auracast廣播功能，將電視、電話、筆電、PC、遊戲機和其他廣泛的音訊設備等裝置變成頂級廣播平台。關於音樂聆聽，利用Snapdragon Sound和高通aptX自適應音訊技術支援24位元96kHz高解析藍牙串流。

高通技術公司行銷總監暨Snapdragon Sound負責人Mike Canevaro表示，隨著每一代 Snapdragon Sound推出，高通持續降低延遲，並不斷提升音訊品質。同時，藉由此高通S3 Gen 2音訊產品組合的最新成員，高通正在提供迄今為止最佳的無線遊戲體驗。從高通年度《State of Sound》調查中了解到，消費者希望擁有零延遲的遊戲音訊，但截至目前，此種沉浸式的無線音訊體驗一直僅限於特定專屬的遊戲解決方案。此全新平台經過最佳化，可透過Snapdragon Sound為使用藍牙的遊戲提供超低延遲體驗，相同裝置亦可用於通話和超頂級的音樂聆聽。

Canevaro繼續補充，高通的研究也顯示，消費者對於Auracast Broadcast如今可實現的音訊共享使用案例抱持極大的期待，包括從手機或筆電與多位朋友或家人輕鬆共享音訊，或在公共場所收聽無線串流的Auracast音訊。此全新平台也可用於設計適配器和轉接器，以支援從任何來源裝置共享Auracast Broadcast音訊。

遊戲方面，此解決方案針對音訊來源使用的轉接器最佳化。當與基於高通S5和S3 Gen 2的耳機和頭戴式裝置配對時，可根據外部射頻環境提供強大的連接能力和動態延遲適應，讓遊戲玩家可以離開他們的遊戲機或PC，仍能聽到所有遊戲動態，並參與聊天，且音訊不中斷。