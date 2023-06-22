52歲藝人NONO（本名：陳宣裕）近日捲入性騷擾與性侵疑雲，昨(21日)見網紅「小紅老師」開記者會拋出多位受害者的口供後，NONO隨即在臉書宣布即日起暫停演藝工作。眼尖網友則發現，NONO的IG已經低調關閉，僅剩臉書仍開放，引來許多網友到該處留言，希望他有擔當扛起責任，正式道歉別再躲藏。

NONO最近接連遭網友Amber和小紅老師指控在工作時認識，卻遭NONO上下其手，其中小紅老師更是可憐，本來遭球員經紀人性騷擾，向NONO求救後，對方竟開玩笑稱：「我都還沒吃到，他怎麼可以先吃」，令小紅老師傻眼，昨小紅老師開記者會，更分享事情爆發後有多名網友分享類似經驗，案例多達20人。

NONO的IG已經關閉。（圖／翻攝自no_no_0321 IG）

其中，小紅老師透露，一名本來在101工作的櫃姐，有回下班後因沒捷運可搭，NONO主動說要開車送她回家，沒想到開到市民大道的停車場，最後還被拉進廁所性侵，且過程中沒戴安全措施，而NONO犯錯後仍持續糾纏該名櫃姐，是她揚言要報警，NONO才不再出現。

對此，NONO昨閃電表示，即日起停止演藝工作反省，但沒認錯也沒向受害者致歉，讓小紅老師氣憤表示：「我們還在等道歉記者會NONO陳宣裕請給我們一個道歉！你做那些事的勇氣跑哪了？學學別人，有Guts一點好嗎」，Amber也回應：「今天下午看到那位陳先生發的聲明，我只能冷笑以對，事到如今，還是一句道歉的話都沒有」，而NONO的IG已經關閉，臉書道歉聲明引來5000多則留言，眾人紛紛表示：「去跟檢察官自首吧，這才是社會認為的道歉」、「失憶立馬被治好，根本醫學奇蹟」、「昨天不是沒印象嗎？ 現在忽然想起來了！」、「你應該先去警察局自首」。

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