「2023花蓮慶端午．鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」今、明兩天在鯉魚潭登場，縣長徐榛蔚賽事首日也特別現身會場，替45組參賽隊伍加油打氣。（羅亦晽攝）

「2023花蓮慶端午．鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」今、明兩天在鯉魚潭登場，今年共吸引45組參賽隊伍參加。（羅亦晽攝）

「2023花蓮慶端午．鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」今、明兩天在鯉魚潭登場，參賽隊伍不畏豔陽地在龍舟上盡情揮灑汗水，熱血與他隊競技交流。（羅亦晽攝）

端午連假開始，花蓮龍舟競渡嘉年華睽違2年隨之登場，45組好手隊伍齊聚壽豐鄉鯉魚潭，不畏豔陽地在龍舟上盡情揮灑汗水，熱血與他隊競技交流，花蓮縣政府也在會場特別安排端午美食饗宴、香包DIY等活動，讓參賽隊伍及到場加油的民眾感受濃濃的佳節氛圍。

「2023花蓮慶端午．鯉魚展競技．龍舟競渡嘉年華」今、明兩天在鯉魚潭登場，主辦單位今年為增加賽事精彩度，並讓民眾一同參與，將賽事組別分為傳統龍舟與小型龍舟組；其中，傳統龍舟參賽隊伍包含公開男子組8隊、公開女子組4隊、男女混合組6隊及機關團體組3隊，小型龍舟快樂體驗混合組則有24隊參加。

縣長徐榛蔚賽事首日現身會場替參賽隊伍加油打氣，她說，賽龍舟活動連續2年因新冠疫情停辦，今年終於恢復舉辦，不僅參賽者覺得手癢，龍舟也覺得是自己該出場讓大家齊聚競技交流的時候，因此今年共吸引45組參賽隊伍，相信每位參賽者會在賽事中盡情釋放儲備2年的能量，為自己及團隊爭取最佳的成績。

徐榛蔚也提到，據體育署統計，花蓮縣民去年的運動規律指數達到40.1％，意即100位民眾中，有40.1人有規律運動的習慣，遠遠高於全國平均的34％，由於花蓮是座運動健康的城市，因此縣府正積極爭取舉辦「2026世界俱樂部龍舟錦標賽」，希望能將上千名龍舟好手齊聚在鯉魚潭，在花蓮大山大海的美景感受運動的魅力。

縱管處鯉魚潭管理站主任蔡威平則感謝地方長年對鯉魚潭擘畫與建設的支持，一點一點的擦亮這顆上天賜給花蓮的珍珠，並在各大賽事的加持下，讓它躍升成為站上國際舞台的台灣珍珠。