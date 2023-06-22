粽子是端午節大家第一個常想到的食物之一，光是在台灣常見就有北部粽、南部粽、鹼粽、粿粽、豆沙粽等等。營養師黃威杰指出，每顆粽子熱量從200大卡~600大卡都有。1顆肉粽熱量將近2碗白飯，假設當餐已吃肉粽，就應減少其他餐的澱粉攝取。

黃威杰表示，一般民眾只知道粽子熱量高，但其實還有一個飲食地雷，那就是粽子的營養素比例。在現代人的飲食習慣當中，其實不盡然是熱量爆表的問題，更應該關注營養素的比例。

常見的南部粽、北部粽裡面通常都有鹹蛋黃、五花肉、以及用油拌炒過後的米飯，這裡面將近一般都是油脂提供的熱量，而另外一半則是碳水化合物，蛋白質明顯不足。黃威杰提醒民眾可簡單記得3方向，過端午時能吃到「粽」點，又能營養滿分不發胖。

首先是取代正餐澱粉，黃威杰表示，1顆肉粽將近有2碗白飯的熱量，其中澱粉含量也較高，尤其糖尿病患者如果對於血糖控制有所要求的，建議每日1顆肉粽為限，如果當餐已經有攝取肉粽，建議其他餐可以適當的減少澱粉的攝取，這樣就能降低每日總熱量和澱粉的攝取量。

另外，黃威杰建議應增加蔬菜份量。搭配蔬菜可以增加當餐的飽足感，提供足夠的纖維也能促進腸胃道消化功能，尤其是平常腸胃道消化功能較差的民眾，透過增加蔬菜的攝取，不僅能夠避免肉粽吃過量的問題，同時也讓飲食更加均衡。

黃威杰也提醒，不管是南部粽還是北部粽，裡面都會包較為油膩的三層滷肉，如果是自己包粽子來吃，建議大家可以選用較少油花的部位做為食材使用，不僅能大大降低過多飽和脂肪的攝取，也能補充優質的蛋白質，適量的優質蛋白質，對於體重控制和年長者的肌肉流失，都有一定的幫助。

享受美食之餘，黃威杰提醒民眾搭配國健署建議的運動333，每周至少運動3次，每次至少30分鐘，心跳至少每分鐘130下，即可放「粽」不放縱。