有些人一旦分手後，就會果斷放下不再連繫，但有些人即使分手後依舊藕斷絲連想念著對方，《小鐵星座》運勢專欄指出，雙魚座、獅子座、天蠍座分手後仍無法釋懷，總是想著與對方相處的美好回憶，也會想盡辦法聯絡或尋求機會復合。

▍雙魚座

雙魚座的感情細膩豐富，且內心脆弱，遇到挫折時喜歡把自己埋進幻想世界裡，不願意接受殘酷事實。失戀分手後，雙魚座會回憶過往美好回憶來麻痺自己，如同身體每個細胞都在抗拒單身狀態。

▍獅子座

獅子座在外人面前總是霸氣十足，非常高傲，但在想要挽回感情的戀人面前，他們可以把自尊和驕傲都拋到腦後，會忍不住連繫對方，訴說他們的思念之情。雖然彼此已經分手，但獅子座依舊無法釋懷，會想盡辦法尋求復合。

▍天蠍座

天蠍座對待感情非常專一，在分手後，內心依舊無法輕易捨棄這段感情，但卻不會讓對方知道，而是獨自一人默默舔舐傷口，等待這段傷痛期過去。雖然許多人會覺得天蠍座愛記仇，但在愛情面前，天蠍座所有不甘和痛楚只會留給自己慢慢消化。