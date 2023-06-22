作品匯集來自全國12個縣市傳統工藝師，108位工藝師作品，包含11位人間國寶、38位縣(市)級傳統工藝保存技術者，即日起至6月25日展出。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美指出，農曆5月7日是巧聖先師魯班公誕辰日，感謝朝陽鹿港協會林新發理事長帶領團隊非常用心，以108桌作品看桌一起緬懷魯班公。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美說，這次參展有4位人間國寶來自彰化，包括施至輝老師、陳萬能老師、施鎮洋老師及李秉圭老師，還有11位登錄彰化縣傳統工藝保存者。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

全台唯一「魯班公宴」22日在鹿港勞動學苑登場，現場108桌工藝品擺設上桌，展出超過200件知名工藝師的精心創作，縣長王惠美表示，作品匯集來自全國12個縣市傳統工藝師，108位工藝師作品，包含11位人間國寶、38位縣(市)級傳統工藝保存技術者，即日起至6月25日展出，錯過可惜。

鹿港魯班公宴創辦自1996年，緣起於紀念工藝界的巧聖先師魯班公，每年魯班公誕辰前後，全台工藝家都匯聚即將作品以傳統祭拜習俗「看桌」的方式，來展示工藝品，桌數達到108桌，是一場結合宗教信仰與傳統工藝的藝文活動。2008年獲彰化縣政府登錄為民俗類無形文化資產。

王惠美指出，農曆5月7日是巧聖先師魯班公誕辰日，感謝朝陽鹿港協會林新發理事長帶領團隊非常用心，以108桌作品看桌一起緬懷魯班公，也謝謝所有參展大師們的鼎力相助，除了傳統的展覽之外，也要謝謝鹿江國際中小學提供國語、臺語、英語等三種語言現場導覽服務。

王惠美說，這次參展有4位人間國寶來自彰化，包括施至輝老師、陳萬能老師、施鎮洋老師及李秉圭老師，還有11位登錄彰化縣傳統工藝保存者，除了看大師們的作品之外，現場也有工藝DIY與市集，人間國寶也會不定時出現與大家分享工藝心得，引領大家進入工藝之美。

鹿港鎮朝陽鹿港協會理事長林新發表示，魯班公宴今年邁入第27年，展期會有8位工藝大師現場展示操作，讓民眾能親近看到工藝品是如何製成的；另外 6月24日早上10點魯班公的生日將有祭典儀式，遵循古禮，感念魯班公傳承予徒子徒孫對於傳統工藝的貢獻。