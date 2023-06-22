桃園市警局交通警察大隊於桃園高鐵站1號門、8號門臨時接送區建置「違規停車偵測科技執法設備」統計6月15至21日執法首周，偵測違規停車達627件，平均每天偵測違規停車近90件，相比宣導期下降41％，違停情況明顯改善。

警方表示，為維護高鐵桃園站周邊行車順暢，提升高鐵民眾接送區周轉率，自6月15日零時起，桃園高鐵站1、8號門臨時接送區臨停等待時間逾3分鐘，依科技執法違停偵測認定後舉發，112年6月15至21日執法首週，由首日偵測103件違規，緩步下降最低約76件，平均每天偵測近90件違規停車；與6月1至14日宣導期間比較，宣導期偵測違規停車高達2133件，平均每天偵測違規152件，違停情形每日平均下降約62件，下降41％，違停情形亦有明顯改善。

利用接送區之民眾表示：宣導期科技執法違停偵測雖不會製單舉發，但臨停秩序已有改善，顯見大家逐漸改變駕駛習慣；6月15日啟用執法後，接送區周轉率更大幅度提升，對利用接送區臨停民眾，方便情形真的很有感。

警方說明，希望高鐵接送區科技執法違停能每週持續下降至「沒有任何違規」，目前高鐵接送區即使尖峰時段，周邊道路亦能保持一定車流量，端午佳節期間，也請民眾共同維護桃園高鐵站接送區順暢，相互體諒，讓大家有個愉快的假期。另外臨停等待逾3分鐘就屬違規停車，違規臨時停車開罰新臺幣300元至600元以下，違規停車開罰600元至1200元以下罰鍰。