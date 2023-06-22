高雄市衛生局稽查違規使用苯巴比妥的4名醫師，其中一位是在高雄楠梓區的小兒科名醫苑秉純，專門治療小兒「腸絞痛」聞名，衛生局19日告發後，橋頭地檢署昨天約談苑秉純及朱姓藥師，訊後諭令苑20萬元交保候傳。

橋頭地檢署昨天約談苑秉純及朱姓藥師，訊後諭令苑20萬元交保候傳。（記者林雅惠攝）

新北幼兒園餵藥案延燒，全國矚目用藥安全，高市府衛生局日前公布稽查違規使用苯巴比妥情形，並勒令4名醫師停業。橋頭地檢署6月19日間接獲衛生局告發被告苑醫師涉有對於未滿18歲之兒童及少年不當使用苯巴比妥作為處方用藥，會造成嗜睡或其他副作用，不符合醫療常規，足以妨害兒童身心健全或發育之情，即積極偵辦。

檢察長張春暉指派主任檢察官陳竹君及檢察官施佳宏負責偵辦，並於昨日指揮高雄市政府警察局婦幼警察隊前往苑秉純診所執行搜索，扣得開立苯巴比妥藥物之相關病歷及電磁紀錄，並同步傳喚被告苑醫師及證人朱姓藥師，以釐清管制用藥苯巴比妥之開立流程與使用狀況。

經檢察官施佳宏訊問後，認被告苑秉純涉違反刑法第286條第1項之罪嫌「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑」，檢方訊後，諭知苑秉純以20萬交保，朱則請回。

橋檢表示，基於保護幼童身心健全發展的立場，積極偵辦本案，又為兼顧人權保障及體現檢察官客觀性義務，承辦檢察官於蒐證齊全後，將以最快速度將本件所涉醫學專業領域之爭點送交專業機構鑑定，盡速釐清案情。