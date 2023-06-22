台北市長蔣萬安傳出預計前往大陸出席上海論壇，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今(22)日表示肯定，認為此舉有助於兩岸岸降低衝突、增加互信了解。
侯友宜表示，近期觀察到中美關係，美國國務卿布林肯到大陸去溝通，相信展開溝通都是好的開始，兩岸之間應在平等尊嚴底下，更應以對話交流，「這不是我們應該做的事嗎？」
侯友宜指出，蔣萬安的上海論壇之行，是一個讓兩岸降低衝突，使彼此之間互相了解，值得給予正向肯定。不過被問及自己是否有規畫到對岸，侯友宜則強調目前在這裡的工作很多，會全力以赴把現在的事情做好。
台北市長蔣萬安傳出預計前往大陸出席上海論壇，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今(22)日表示肯定，認為此舉有助於兩岸岸降低衝突、增加互信了解。
侯友宜表示，近期觀察到中美關係，美國國務卿布林肯到大陸去溝通，相信展開溝通都是好的開始，兩岸之間應在平等尊嚴底下，更應以對話交流，「這不是我們應該做的事嗎？」
侯友宜指出，蔣萬安的上海論壇之行，是一個讓兩岸降低衝突，使彼此之間互相了解，值得給予正向肯定。不過被問及自己是否有規畫到對岸，侯友宜則強調目前在這裡的工作很多，會全力以赴把現在的事情做好。
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