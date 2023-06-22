台灣家家戶戶幾乎都有一台電鍋，台電指出，端午節到了想省電蒸粽子、蒸食物有兩件事要注意，就是電鍋要先清洗乾淨，以及電鍋跳起要記得拔插頭，因為污漬水垢會影響電鍋發熱效率而耗電，另外若不拔插頭，讓電鍋持續在保溫狀態會吃掉很多電，還會孳生細菌。

台電電力粉絲團今天在臉書發文，提醒使用電鍋前先清洗乾淨非常重要，因為電鍋如果有污漬或水垢積在底部，會影響電鍋的發熱效率，定期清理電鍋會比較省電。而電鍋正確清洗方法為倒入白醋或檸檬在電鍋中，加水到能覆蓋髒污的高度並加熱煮沸，之後關電源浸泡2小時、將水倒出，最後用抹布海棉擦拭即可。另也可參考電鍋說明書裡的清潔方式，但千萬不要將電鍋拿去沖水，會造成故障。

台電表示，電鍋另一個耗電原因是忘記拔插頭，電鍋按鍵跳起來後，會變成保溫狀態，耗電量積少成多，默默也可能會吃掉很多電，所以電鍋別長時間保溫不然很耗電，也很容易導致細菌滋生。

此外，台電提醒，可善用蒸架或蒸盤一次熱多道菜，味道較重的菜如海鮮等可以放最上層，也是省電的小方法。