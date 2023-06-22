家畜疾病防治所人員趕往消毒。（許逸民攝）

澎湖馬公菜園濕地今上午驚見「棄屍」，多隻疑遭熱死的雞隻，就被棄置在馬公市菜園里東側沿岸的菜園濕地的石堤旁，由於毛色恰為白色，初還因地緣關係被誤以為是白鷺鷥，經保育人員前往察看後，才通知家畜疾病防治所前往處理並消毒。

澎湖縣家畜疾病防治所長吳靜芷表示，懷疑是家庭式飼養雞隻，因為雞很怕熱，加上連日天氣很熱，可能因此被熱死，又不知如何處理，所以隨意棄置。因此呼籲若有此情況不要隨意亂丟，就近找空地掩埋即可。

馬公菜園濕地是「地方級重要濕地」，為海岸濕地與人造濕地混合的一處生態敏感區，同時也是澎湖地區中鳥數與鳥種最多之場所，更有多次國寶級黑面琵鷺過境紀錄。

近日有民眾發現出海口堤岸有多隻鳥禽陳屍，因此誤以為是白鷺鷥大量死亡，而張貼在臉書澎湖社群，引發農漁局重視，派員前往察看，由腳爪判斷是人類飼養的家禽雞隻，現場超過10隻以上。

雖然雞屍被任意棄置原因待查，很有可能是染疫集體死亡，才遭惡意丟棄海中，而被浪打回岸邊。因此保育人員還是冒著惡臭，逐一撿起裝袋，送往澎湖家畜疾病防治所檢驗，也通知家畜所人員前往消毒，以防病菌擴散。