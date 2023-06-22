今天（22）日是端午節，長達4天的連假也正式展開，屏東縣長周春米歡迎大家來屏東「放粽一夏」，也應景的立蛋，且立的是鴕鳥蛋，讓網友直呼「縣長太可愛了」。

周春米今一連在臉書發表數篇關於端午節的文章，並用卡哇伊的屏東粽，送上最溫暖的端午祝福。隨著4天連假到來，周春米歡迎大家來屏東「放粽一夏」，從北到南，從山到海，絕對是旅遊首選。

不僅如此，周春米也拉起烏龍百年古井的午時水，並提到這是烏龍村民口中的百年神龍泉水，一年洗一次，消災解厄祛邪，全年保平安。相傳「午時水洗目睭，金甲像烏秋」，鄉親還跟周春米透露泡茶、釀酒也特別好喝。

「大家今天有立蛋成功嗎？」端午節傳統習俗「立蛋」是闔家歡樂的遊戲，周春米也應景的立蛋，立的還是超大顆的「鴕鳥蛋」，她笑稱這一顆蛋立好久，小朋友們比她厲害。

許多網友則回文表示「鴕鳥蛋餒，縣長太可愛了」、「好可愛，這顆晚上還可以加菜了吧」、「我們家也是鴕鳥蛋」。