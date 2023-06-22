男星NONO（陳宣裕）昨（21日）捲入性騷風波，宣布停止演藝工作，誠心深刻反省，其妻台語金曲歌后朱海君透過經紀人表示：「目前回應就像NONO寫得那樣。」網挖出夫妻倆9年前上節目的片段，當時朱海君爆料NONO曾突然1舉動示愛，害她嚇到弄傷手。

NONO、朱海君新婚1年多時，參加節目《康熙來了》分享夫妻相處的模式，朱海君說家事大部分都她做，NONO偶爾會表達感謝，但行為常嚇壞她；朱海君回憶某次在廚房切洋蔥，沒注意NONO悄悄地靠近，還突然從後面環抱她，「我就手一個抖一下，然後就割到了。」NONO解釋會這樣做的原因，是覺得很浪漫，像影集的劇情一樣。

朱海君接著爆料夫妻倆的金錢觀天差地遠，像是她喜歡挑較有品質、貴一點的鍋子，但NONO的鍋子用到黑掉、凹陷都不換；逢年過節朱海君會準備精美禮盒送親友，NONO則認為「可以吃就好」，因此有些摩擦。

此外，朱海君透露NONO都把預約餐廳等瑣事交給她，但訂完後又會回：「可是我那天應該不想吃這個東西」，NONO喊冤，稱是老婆訂的餐廳不適合大家族一起吃，他事先沒講清楚。朱海君也爆料挑餐廳要符合NONO的喜好和口味，如果餐廳突然沒開，「那我就倒大楣了，你們真的要到我家跟他相處，你才會知道，我的痛苦」，被NONO反駁太誇張。

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