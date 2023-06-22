24歲張姓貨車駕駛今天早上載著貨物行經台9線258公里花蓮瑞穗鄉舞鶴台地路段，疑因未將貨櫃側門關緊，大量貨物隨車輛過彎從貨櫃噴出並散落車道，其中礦泉水灑得滿地都是，被網友笑稱「這午時水也來得太早」。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

24歲張姓貨車駕駛今天早上載著貨物行經台9線258公里花蓮瑞穗鄉舞鶴台地路段，疑因未將貨櫃側門關緊，大量貨物隨車輛過彎從貨櫃噴出並散落車道，其中礦泉水灑得滿地都是，被網友笑稱「這午時水也來得太早」。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

24歲張姓貨車駕駛今天早上8點多載著大量泡麵、礦泉水等物，行經台9線258公里花蓮瑞穗鄉舞鶴台地路段，疑因未將貨櫃側門關緊，以致大量貨物隨車輛過彎時從貨櫃裡噴出並散落車道，其中礦泉水更灑得滿地都是，被網友笑稱「這午時水也來得太早」，所幸當時沿線車輛不多，未影響交通。

鳳林警分局在今天上午8時許接獲報案，指出台9線258公里處北上車道有散落物，立即派員處理、疏導交通，同時通報玉里工務段派員前往清除散落物。

警方與工務段人員趕到現場後，見到大量的泡麵、礦泉水等物散落一地，趕緊將物品搬移至外側車道，並調撥車道指揮北上車流從南下車道通過，貨運公司聽聞此事故後，也隨即派車協助載運散落物，大約在9點半左右將貨物、貨車移到機慢車道，排除車道占用。

事故現場照片被網友分享在臉書粉絲專頁「宜花東災害通報」後，引起熱議，有人笑稱「泡麵想下車 」，也有人打趣說道「這午時水也來得太早」，還有人說是「端午節解任務」。

經警方了解，張男當時載運泡麵、礦泉水等貨物，因貨櫃側門未緊閉妥當，導致過彎時整箱泡麵、礦泉水散落北上車道，由於該事故為駕駛疏失行為，將依《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款規定告發，可處3000元以上1萬8千元以下罰鍰。

警方呼籲民眾，裝載貨物上路前務必依規定嚴密覆蓋、捆紮牢固，散裝物品也要用帆布嚴密覆蓋，以免危及其他用路人安全。