台鐵局近日宣布10個縣市推出的社福卡7月起開放扣點搭乘火車，但從北市一路往南到嘉義「獨漏」新竹縣市，立法院交通委員會委員的邱顯智直言「無法接受」，也質疑福利政策竟然會有差別待遇。國民黨新竹市議員陳治雄也認為台鐵做法不應該，難道新竹人是二等公民？

針對新竹縣市未被列入7月開放使用社福卡搭火車，台鐵局解釋，為配合行政院通勤月票案第一階段7月1日於三大生活圈上線，月票及地方社福卡專用通道刷卡機先配置於基北北桃、中彰投苗、南高屏三大區域，新竹縣市社福卡則規畫第二階段10月上線。

但立委邱顯智認為，政策應該一視同仁，「獨漏」新竹縣市令人無法接受，台鐵雖說明新竹縣市被列第二階段上路，但為何不列為第一階段，應該要有更合理的理由，台鐵身為行政機關，針對福利政策不該有差別待遇，否則是歧視。

新竹市議員陳治雄也批評，台鐵的做法是差別待遇，他說，北部縣市都有，為何獨漏新竹縣市，新竹外來人口多，都是來新竹工作定居，被列入第二階段實在沒有道理，新竹消費力強，也對台鐵有貢獻，為何不能一起在7月上路？難道新竹人是二等公民？非常不應該，而且長輩回鄉找親戚，也想要拿敬老卡搭火車，呼籲台鐵應重新考量。

新竹市政府社會處表示，新竹市敬老、愛心卡搭乘火車一事，4月已發函台鐵積極爭取納入，交通部長王國材今表示將配合桃竹竹苗生活圈通勤月票上路時程，10月同步推動台鐵開放搭乘敬老、愛心卡，竹市府將積極配合相關作業，持續向交通部爭取，如期如質推動。