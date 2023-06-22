英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，不認為自己會接替北約（NATO）現任秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。

華勒斯早前曾公開表態，有意接任北約秘書長。他此前接受媒體採訪時稱，「我一直說這會是一份好工作，那是我想要的工作，但我也熱愛我現在所做的工作。」但據《每日電訊報》先前報導，北約內部關於下任北約秘書長人選分歧升級為公開爭吵，有法國官員已告訴北約同事，他們希望北約下任秘書長是個「有名無實」的人物，且來自歐盟成員國；另一位有意競選職位的，是丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

目前來看，史托騰柏格任期很有可能延長。據稱美國總統拜登本周早前在白宮會見史托騰柏格時，敦促其繼續擔任該職務。對此，華勒斯最近接受國際權威雜誌《經濟學人》訪問時說，其接任北約秘書長一職不可能發生，並指美國希望史托騰柏格留任。

64歲的史托騰柏格是挪威前總理。他自2014年起擔任北約秘書長，原預定今年9月卸任。他今年初已經表明，無意尋求連任。不過，隨著歐洲聯盟成員國希望他連任的呼聲越來越大，他日前表示，將把去留問題交由成員國決定。