龍洞路段去年底區間測速及科技執法設備啟用後，以往常見的大型車翻車、貨物散落等情況，都迅速減少。（公路總局提供／張志康新北傳真）

台2線濱海公路的龍洞路段自去年12月設置區間測速及科技執法以來，該路段的平均行駛速率大幅降低，交通事故發生機率也降為零。但有趣的是，任意跨越雙黃線的違規件數卻逆向上揚。新北市警察局瑞芳分局透露，這是因為部分駕駛人流傳，逆向行駛就能閃避區間測速，卻沒想到這裡還設有科技執法，導致兩項違規併罰。

公路總局表示，台2線濱海公路86公里附近的龍洞路段，是一個長下坡的彎道，歷年都有不少車輛翻覆意外發生。為改善台2線鋪面品質、行車視距及標誌標線導引，公路總局與新北市政府警察局合作，在85.8公里至87.5公里路段設置了區間測速及科技執法設備。

公路總局透露，自去年12月15日啟用以來，這個路段共取締了79件超速違規，有效讓這個路段的車輛行駛平均速率降至42.2公里，同時相較去年，發生的交通事故從去年的12起，降至今年的零件。

不過，公路總局及新北市政府警察局，也都注意到在此同時，這個路段違規跨越雙黃線的違規件數，卻突然增加至241件之譜。

新北市警局瑞芳分局透露，這個路段原本就有許多彎道，大型車輛若是車上貨物綑扎不實、超速，就常常會在急彎處衝到對向車道、車體翻覆或是貨物散落等狀況。隨著區間測速及科技執法實施，這個路段的交通事故急速下降，顯見有著維護交通安全的成效。

至於跨越雙黃線行駛暴增，據警方了解是部分大貨車、砂石車的駕駛，聽信網路上的傳聞，認為只要逆向行車，區間測速就抓不到了。瑞芳分局則是表示，這個路段除了區間測速外，還有科技執法設備，因此，常有試圖閃避區間測速的駕駛人，不僅苦吞超速罰單外，還得多吃一張任意跨越雙黃線的罰單。