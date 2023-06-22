針對2024總統大選選情，媒體人黃暐瀚昨(21)日建議國民黨總統參選人、新北市長侯友宜破釜沉舟，「宣布新北市長任期，只做到2024年5月19日」；對此侯友宜今(22)日回應，明年520當選總統之後，就會逐一解決地方的困境，凝聚各縣市的向心力，跟中央一起努力。

侯友宜表示，現在中央做不到、施政不力的影響，造成地方受到很多傷害，自己擔任總統後會彌補回來，讓我們上下一心，團結台灣，把它做的更好。