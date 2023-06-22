▲警消護送受傷民眾古男謹慎下山就醫。（新北市警局提供／徐佑昇新北傳真）

▲茶壺山有熱心山友設置攀繩，但新北市警局提醒，攀繩僅為輔助，且長年日曬雨淋恐有脆化情形，攀登時須注意繩索狀態，同時不要將全身重量完全依靠在繩索，才能避免意外發生。（新北市警局提供／徐佑昇新北傳真）

位處於新北市瑞芳的茶壺山為知名旅遊景點，22日傳出有遊客攀登茶壺山準備下山時，其握住的拉繩突然斷裂，導致其摔落頭部挫傷，疑似有輕微腦震盪，幸無生命危險，後由消防人員送基隆長庚醫院救治。

新北市警局瑞芳分局表示，於22日中午11時許接獲通報，於瑞芳區茶壺山山頂涼亭附近有民眾受傷，即刻通報消防人員一同前往處理。

經警消到場後了解，摔傷民眾為43歲的古姓男子，疑似是在攀登茶壺山準備下山時，使用的拉繩繩索突然斷裂，使其不慎跌落並傷及頭部。

據現場消防人員救護觀察後，幸好古男僅頭部擦挫傷，同時可能有輕微腦震盪，但意識清楚無生命危險，後送往基隆長庚醫院救治。

瑞芳分局指出，該男攀爬的繩索應為熱心山友所設置，方便登山客輔助攀爬，但該繩索長年在野外風吹日曬雨淋，極有可能造成脆化的情形，建議民眾在攀爬前應先查看繩索是否固定牢靠及有無脆化情形。

瑞芳分局提醒，於實際用繩索攀爬時，也應注意避免將全身重量放在繩索上， 要將繩索當成輔助工具，身體尋求支點踏穩，分散重量，才能類似避免事故意外發生。