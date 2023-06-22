位處於新北市瑞芳的茶壺山為知名旅遊景點，22日傳出有遊客攀登茶壺山準備下山時，其握住的拉繩突然斷裂，導致其摔落頭部挫傷，疑似有輕微腦震盪，幸無生命危險，後由消防人員送基隆長庚醫院救治。
新北市警局瑞芳分局表示，於22日中午11時許接獲通報，於瑞芳區茶壺山山頂涼亭附近有民眾受傷，即刻通報消防人員一同前往處理。
經警消到場後了解，摔傷民眾為43歲的古姓男子，疑似是在攀登茶壺山準備下山時，使用的拉繩繩索突然斷裂，使其不慎跌落並傷及頭部。
據現場消防人員救護觀察後，幸好古男僅頭部擦挫傷，同時可能有輕微腦震盪，但意識清楚無生命危險，後送往基隆長庚醫院救治。
瑞芳分局指出，該男攀爬的繩索應為熱心山友所設置，方便登山客輔助攀爬，但該繩索長年在野外風吹日曬雨淋，極有可能造成脆化的情形，建議民眾在攀爬前應先查看繩索是否固定牢靠及有無脆化情形。
瑞芳分局提醒，於實際用繩索攀爬時，也應注意避免將全身重量放在繩索上， 要將繩索當成輔助工具，身體尋求支點踏穩，分散重量，才能類似避免事故意外發生。
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