苗栗縣竹南鎮2023年龍舟錦標賽22日端午節在中港溪登場。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮2023年龍舟錦標賽22日端午節在中港溪登場，苗栗縣長鍾東錦到場向年輕選手加油。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮2023年龍舟錦標賽22日端午節在中港溪登場，苗栗縣長鍾東錦到場向年輕選手加油。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮2023年龍舟錦標賽22日端午節在中港溪登場，苗栗縣長鍾東錦到場向年輕選手加油。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮2023年龍舟錦標賽22日端午節在中港溪登場，苗栗縣長鍾東錦與小朋友一起跨坐小龍舟上。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮2023年龍舟錦標賽22日端午節在中港溪登場，辣妹熱舞開場。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮2023年龍舟錦標賽22日端午節在中港溪登場，參賽隊伍都須逆風划行。（謝明俊攝）

睽違2年的苗栗縣竹南鎮中港溪龍舟錦標賽，22日端午節上午熱鬧登場，一共有39隻隊伍報名參賽，比賽現場吹著西南風，風勢相當大，加上正逢漲潮，賽事安排由東往西划行，所有參賽隊伍都得逆勢前行，苗栗縣長鍾東錦到場一一向參賽的年輕男女選手們打招呼，對年輕朋友都願意傳承苗栗這項傳統習俗感到高興，鼓勵大家都能獲得好成績。

苗栗縣竹南中港溪龍舟賽端午節登場 39隊熱鬧競賽

因受新冠疫情影響，竹南鎮中港溪龍舟賽停辦了2年後，今年龍舟賽活動報名踴躍，總計39隊隊伍參賽，共約800名選手下場較勁，包括有社會組10隊、休閒組14隊、青工組8隊、學生組7隊，總獎金38萬元。

今年報名隊伍中，包含歷年冠軍種子隊苗栗縣消防局，常勝軍佳興社區發展協會及地主隊竹南鎮公所，由於22日上午賽事會場吹起了強勁的西南風，加上正值漲潮，比賽的竹南龍舟碼頭鄰近中港溪海口，賽事安排是由東往西划行，所有參賽隊伍都得共同挑戰中港溪出海口的潮汐變化，以及逆風前行所造成風浪阻力，增加龍舟比賽難度。竹南龍舟賽有一個傳統，就是最後一場的社會組冠亞軍之爭，必須由「媽祖先行」後，才能上河道拼搏。

由於中港溪過去是苗栗縣重要的貨運吞吐港，來往船隻繁忙屢生意外，因此，在龍舟正式比賽前，主辦單位都須派專人駕船在河道上來回巡察，並撒放冥紙來安撫好兄弟，以求賽事安全順利。

為迎接今年端午賽龍舟盛事，竹南鎮公所共修繕6艘龍舟，正式比賽則由4艘龍舟輪流。主辦單位並在會場周邊安排許多精彩活動，包括陸上行舟、親子闖關、童趣DIY、藝人樂團表演、親子台姊姊帶動跳、社區舞蹈表演及龍舟造景意象拍照打卡等，現場還有許多美食攤位供大家品嘗，竹南啤酒廠及南亞食品也於活動現場設攤提供啤酒及維大力飲料供民眾消暑暢飲，歡迎各地朋友於端午佳節來竹南體驗獨特濱海風情。