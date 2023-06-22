苗栗縣竹南鎮中港祭江洗港儀式22日端午節下午登場，苗栗縣長鍾東錦祭拜媽祖祈求縣民平安。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮每年端午節舉辦祭江洗港儀式，22日端午節下午在中港慈裕宮舉行，集合中港地區所有宮廟陣頭將齊聚廟前廣場，由慈裕宮媽祖帶領在中港地區遶境，祈求合境平安，最後傍晚到達中港溪畔的官義渡公園舉行祭儀，苗栗縣長鍾東錦特別在媽祖起駕時扶轎，期望保佑縣民平安。

竹南中港地區的祭江洗港儀式，相傳自清朝康熙末年設中港塘以後就年年舉行。根據史料記載，竹南中港是苗栗縣開發最早的地區之一，也是當時台南至淡水必經之地，因船隻來往頻繁，屢屢發生行人渡溪溺水事件，為使河海清淨，告慰亡靈，當時先民合併端午節祭典舉行祭江洗港儀式。

洗港最初只在出海口設案祭拜，隨著竹南鎮中港地區的發展與墾民增加，其是1943年發生鯨魚事件，造成32人溺斃，儀式範圍及規模日益擴大，尤更成為中港地區特有的民俗宗教活動。

祭江洗港的流程，由每年農曆5月初1出符令、安營開始，農曆5月初5上午安路符與轎符，每72步張貼一張，重要路口或橋樑則安貼5張，象徵神明庇佑合境平安，「祭拜儀式」是在媽祖神轎抵達出海口後正式展開，鑾乩在向媽祖稟明後、跪地向海祝禱，鑾轎再衝向海口，象徵驅逐不潔之物，保佑地方人民平安、確保這塊土地潔淨平安。

苗栗縣長鍾東錦表示，祭江洗港儀式舉辦多年，經過百年演變，不僅成為地方特色文化，同時也見證地方發展，透過活動來凝聚地方意識，連結社區文化傳承。

文觀局長林彥甫表示，竹南中港慈裕宮洗港儀式源遠流長，已發展為具地方特色的文化儀典，與其他地區的端午祭儀有顯著差異，民國98年登錄為本縣民俗無形文化資產，未來也期望藉由文資保存的深化，加強在地傳統民俗與現代生活連結。