桃園市中壢區中平商圈今辦理「彩繪立蛋百發百粽」活動。（蔡明亘攝）

桃園市中壢區中平商圈為中壢火車站前一級逛街陣地，有「桃園西門町」之稱。適逢端午節，商圈今辦理「彩繪立蛋百發百粽」活動，聚集250人參與，許多家長都帶孩子來立蛋玩耍，商圈也盼透過多元活動為地方發展及文化傳承盡心力。

孩子們成功立蛋後相當有成就感。（蔡明亘攝）

中平商圈端午立蛋活動今年邁入第6年，活動開放事先報名與現場參加，主辦單位共準備300顆蛋，今有超過250人參與，中午11時至下午1時在徒步區立蛋，透過彩繪立蛋祈求好運連年，孩子們成功立蛋後也相當有成就感。

今有超過250人齊聚中壢中平商圈，中午11時至下午1時在徒步區立蛋。（蔡明亘攝）

初次參與的家長表示，今是曾參與立蛋活動的朋友邀請一同來玩，氣氛相當歡樂，孩子成功立蛋非常開心，很開心在地有特別活動讓民眾參與。也有第2次參加的家長說，每次活動都有不同環節，疫情前還有包粽子體驗，再加上又是免費參加，會想繼續呼朋引伴來玩。

中壢站前生活圈富含歷史底蘊與多元文化，近年來致力於推動各公益與藝文計畫。（蔡明亘攝）

中平商圈理事長劉柏成表示，商圈常辦理藝文活動，每次都吸引許多親子共同參加，端午節大小朋友齊聚一堂以各式顏色畫筆，在雞蛋上畫出動物、植物、卡通人物等有趣圖文，有的人也寫上自身願望或祝福話語，並就地取材以寶特瓶蓋豎立蛋體彩繪，祈求願望實現。

中平商圈理事長劉柏成表示，盼透過多元活動為地方發展及文化傳承盡一分心力。（蔡明亘攝）

劉柏成也說，中壢站前生活圈富含歷史底蘊與多元文化，近年來致力於推動各公益與藝文計畫，希望為地方發展及文化傳承盡一分心力，相信社區營造結合商圈塑造將帶來更多活力和生機，並透過節慶活動為地方帶來喜樂與祥和。